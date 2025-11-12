”Det är två otroligt bra spelare”

IFK Göteborg har gjort sin bästa säsong på nära tio år.

Läget är ljust under den nya sportsliga ledningen med Hannes Stiller och Jesper Jansson – och det skenet stärks ytterligare av rejält sparkapital i Ramón Pascal Lundqvist och Arbnor Mucolli.

– Det är två otroliga spelare som vi ska ha stora förhoppningar kring, säger Stiller till FotbollDirekt.

Hannes Stiller. Foto: Bildbyrån

Blåvitt har inte gjort resultat på den nivå som vi har sett i år sedan 2016. En efterlängtad arbetsro ser ut ha satt sig för tränarna Stefan Billborn och Joachim Björklund, samt sportchef Hannes Stiller och fotbollschef Jesper Jansson.

Hur januarifönstret kommer att mötas återstår att se men frågan är om inte två namn som redan finns innanför väggarna kommer att bli Blåvitts viktigaste tillskott inför kommande säsong? Ramón Pascal Lundqvist och Arbnor Mucolli är båda på väg tillbaka efter ett förlorat år.

Den förstnämnde meddelades ha gjort sitt för i år i oktober och när det gäller Mucolli så kom samma besked i mitten av september.

När FotbollDirekt når Stiller befinner han sig på Transfer Room i Portugal.

– Det är klart att vi har stora förhoppningar med tanke på den höga allsvenska nivå båda två handlar om, säger sportchef Hannes Stiller till FD.

– Nej, jag kan i nuläget inte säga exakt vad som gäller när båda är tillbaka men vi har absolut stora förhoppningar kring båda.

Det är ett sparkapital som inte många toppkonkurrenter har. Hur känns det?

– Det visar vilka möjligheter vi har. Om båda kan spela i januari? Det finns inget som inte säger det men vi kan ännu inte säga det helt säkert.

Hur påverkar det vad ni kommer att göra i kommande fönster när två så tunga namn kommer tillbaka?

– Inte alls. Vi ska bygga över tid och med bra balans och vi hade tänkt på samma vis även om båda hade spelat i år, konstaterar sportchefen.

Hur ser era finansiella resurser ut inför nästa transferperiod?

– Det får jag återkomma om. Det måste vi ta internt först men vi ligger bra till och vet vad vi behöver och har idéer. Det är ett arbete som i högsta grad pågår.

Arbnor Mucolli står noterad för tio mål och en assist på 33 matcher i Blåvitt och Rámon Pascal Lundqvist har gjort fyra mål och fem assist på 28 matcher.

Mucollis kontrakt löper ut efter 2026 och Pascal Lundqvists efter 2027.







