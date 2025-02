Elliot Stroud om intresset: ”Kan väl hända grejer nu”

Elliot Stroud stod för en mycket fin säsong i ett Mjällby som slog sitt allsvenska poängrekord i fjol.

Det har medfört ett stort intresse för 22-åringen – och ett Mjällby som kräver rekordsummor för att släppa sin stjärna.

– Det är såklart jätteroligt att man kan vara så uppskattad, säger Stroud till FotbollDirekt.

Under vintern 2023 värvade Mjällby AIF Elliot Stroud från IK Oddevold. Sedan dess har den nu 22-årige wingbacken blivit en av allsvenskans hetaste spelare på sin position.

När FotbollDirekt når Elliot Stroud befinner han sig på Gran Canaria dit Mjällby AIF har rest för träningsläger.

– Det är gött väder, jag gillar inte när alldeles för varmt. Men det är väl runt 16-17 grader just nu så det är perfekt skulle jag säga.

Hur är träningsförutsättningarna skulle du säga?

– De är bra. Vi har ett litet gym här på hotellet som vi kör på lite innan och så går vi till fotbollsplanen vilket tar runt fem minuter. Den (fotbollsplanen, reds. anm) är bra och det är skönt att kunna träna på gräs – det har man saknat.

Efter att Mjällby AIF och Elliot Stroud anlänt till den Kanarieöarna dröjde det inte mer än en dag innan det var dags för match. För motståndet stod, precis som förra året, Djurgårdens IF och denna gång var det Blåränderna som vann med siffrorna 2-1.

–Vi ledde med 1-0 i halvlek men tappade till 2-1. Det var en bra värdemätare i alla fall, mot ett bra allsvenskt motstånd. Det var kul att få sig en genomkörare också.

Hur tyckte du att det kändes rent spelmässigt?

– Jag skulle säga att det kändes bra och det såg ändå rätt bra ut för att vara så pass tidigt. Vi har många nya spelare så det tar ett tag för alla att lära känna varandra och komma in i varandras roller. Att veta vad man ska göra och känna varandra som fotbollsspelare helt enkelt. Men jag tycker att de har kommit in i det väldigt bra skulle jag säga. Sedan är det också tufft att spela första matchen på gräs då kroppen inte riktigt är van vid det liksom. Men jag skulle säga att det är klart godkänt, sedan finns det alltid saker att jobba på och grejer att ta med sig.

Under vintern har det rapporterats om intresse för Stroud, bland annat från Malmö FF och AIK. Just nu befinner sig dock 22-åringen i Mjällby och har siktet inställt på att fortsätta med det framgent.



– Som det ser ut just nu befinner jag mig här i Mjällby, jag har fullt fokus på det och på den säsong som vi ska göra. Sedan är det svårt att återupprepa den säsongen vi gjorde förra året men det är där mitt fokus ligger just nu.



– Sedan får man se om det dyker upp någonting som är konkret, men det är inte bara upp till mig. Mjällby har också en del att säga i det också men jag trivs jättebra här, så det är inga problem.



Enligt FotbollDirekt har Mjällby, och sportchef Hasse Larsson, satt ett pris på 20 miljoner kronor för sin wingback. Det är summor som skulle göra Elliot Stroud till klubbens dyraste försäljning någonsin, vilket smickrar spelaren själv.



– Ja, det är det absolut. Det visar ju verkligen att de tror på mig. Det är såklart jätteroligt att man kan vara så uppskattad. Det är superroligt, absolut.



Om vi blickar framåt lite. Var drömmer du om att spela?

– Drömmen har alltid varit att spela i Premier League och det är det fortfarande. Om man kommer dit eller inte återstår att se, men målet är som sagt att få göra någon match där. Det gäller att ha höga mål, sedan får man se var man landar.



Hur tar man sig dit? Är det raka vägen från Sölvesborg till London?

– Det blir nog svårt. Då måste jag nog göra det riktigt, riktigt bra den här säsongen. Men nej, det finns ju många olika vägar att ta. Om det är direkt, om det är en del stopp längs vägen, det spelar inte så stor roll så länge man kommer dit skulle jag säga.



Du nämnde att du ser dig själv i Mjällby just nu. Skulle du säga att det kommer att vara så fram till sommaren eller kan någonting fortsatt hända?

– Det kan väl hända grejer nu, man vet ju aldrig. Det är sådan fotbollsbranschen är liksom. Det är bara att kolla Arvid (Brorsson, reds. anm), det kan ju gå väldigt snabbt när en klubb bestämmer sig. Sedan måste det fungera bra för alla parter. Både för klubben som ska köpa en, Mjällby som har en just nu och för mig då, att det ska kännas rätt. Om det blir detta fönstret, sommarfönstret eller nästa vinterfönster återstår att se. Man får bara köra på så får man se vad som kommer helt enkelt, avslutar Stroud.