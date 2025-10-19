”Det märks att han är tillbaka”

Senast mot Värnamo föll AIK tungt och tomrummet efter Sotirios Papagiannopoulos var stort.

Nu är han åter – och det märks.

Foto: Bildbyrån

Hammarby med mycket fart i inledningen av årets sista derby i Stockholm,

Men det är samtidigt ett AIK med en helt annan stadga jämfört med smällen mot Värnamo.

Nu är Sotirios Papagiannopoulos tillbaka och det märks. Veteranen har tidigt tagit ner Paulos Abraham i man-mot- man och gör även inte minst unge Fredrik Nissen bättre.

Precis så stoppade han även Nahir Besara som var på väg att skapa ett farligt läge.

Matchen pågår.