Detaljen som kan få Kosugi att lämna Djurgården

STOCKHOLM. Keita Kosugi gjorde avtryck i U20-VM i Chile.

Nu hoppas han ta en plats i japanska A-landslaget till sommarens VM-slutspel – men då kan han behöva lämna Djurgården i vinter.

– Stannar jag här blir det svårt att komma med tror jag, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Keita Kosugi i U20-VM. Foto: Alamy

Han är nyligen hemkommen från Sydamerika och Chile där Japan i åttondelsfinalen mot Frankrike rök i U20-VM – detta efter att japanerna gått rent i gruppspelsfasen med tre raka segrar.

Keita Kosugi stärkte sina aktier kring drömmen att ta en plats i A-landslaget som till sommaren spelar VM i Nordamerika.

– Jag har det som mål. Jag vill spela i A-landslaget, spela VM, men jag vill också nå de bästa ligorna på klubblagsnivå, spela Champions League och allt sådant, säger Kosugi till FD och fortsätter:

– Tar jag steget till en topp 5-liga eller en bättre liga än allsvenskan så kan jag komma med till VM. Jag säger inte att allsvenskan inte är bra men jämfört med topp 5-ligorna i Europa är det en annan nivå. Förbundskaptenen (Hajime Moriyasu) ser matcherna där och tar jag klivet till en topp 5-liga i vinter och får spela där, ja då borde förbundskaptenen ta ut mig i landslaget – eller åtminstone ge mig chansen. Jag ser fram emot det.

”Då kommer Bosse att låta mig gå”

Kosugi har tidigare för FotbollDirekt öppnat för att han vill lämna Djurgården om klubben får tillräckligt med betalt och att Kosugi själv känner sig lockad av nya klubbadressen. Nu kan han vilja få till en flytt i vinter för att öka chanserna till VM-spel. Han tror nämligen det är kört om han blir kvar i Dif även nästa säsong.

– Det är svårt att prata om. Men förbundskaptenen bryr sig om nivån på ligan. Han har sagt till spelare i engelska andraligan (Championship) att de bör spela i en topp 5-liga.

Och då klassas Championship som en bättre liga än allsvenskan?

– Ja, så då blir det svårt att komma med om jag stannar här i Djurgården tror jag kontra om man spelar i en topp 5-liga där man varje vecka spelar på högsta nivån, säger Kosugi och fortsätter:

– Allsvenskan börjar i slutet av mars. Dessförinnan är det lång försäsong. Då finns inte mycket tid. Men det är inte bara upp till mig. Som spelare vill man alltid till bättre lag, bättre ligor. Så länge jag spelar för Djurgården kommer jag göra allt här. Får jag sedan möjligheten att lämna och klubben får tillräckligt med betalt, då kommer Bosse (sportchef Andersson) att låta mig gå.