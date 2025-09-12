Reser till Chile – vill ge tillbaka: ”Djurgården kunde nekat mig”

STOCKHOLM. Keita Kosugi reser snart till Chile för U20-VM.

Japanen är tacksam gentemot Djurgården.

– De kunde ha nekat mig, men de gav mig den stora möjligheten att få visa mitt namn i världen, säger Kosugi efter fredagens träning på Kaknäs.

Foto: Bildbyrån

Den 27 september spelar Japans U20-landslag VM-premiär mot Egypten.

Då kommer Keita Kosugi att finnas med, detta trots att turneringen i Chile inte innefattas av FIFA-datum.

Därmed hade Djurgården kunnat säga nej till sin vänsterback att åka, men i stället får japanen spela turneringen trots att han då missar matcher i allsvenskan.

Kosugi är tacksam.

– Att spela i landslaget betyder mycket för mig och att jag får åka och spela gör mig väldigt glad. Djurgården kunde ha nekat mig, men de gav mig den stora möjligheten att få visa mitt namn i världen, säger Kosugi som nu vill ge tillbaka till Djurgården.

– Jag måste visa nu mot Hammarby och Malmö, och resten av säsongen… jag måste spela bra. Djurgården litar på mig och jag måste kriga för klubbmärket, ge hopp till supportrarna.

Japans gruppspel inleds alltså 27 september och avslutas 4 oktober, det gör att han blir borta från Djurgårdens allsvenska matcher mot Sirius och Degerfors. Därefter stundar ett landslagsuppehåll i allsvenskan medan slutspelet fortgår nere i Sydamerika.

– Gör jag det bra i VM kommer det stå att jag spelar för Djurgården och då kommer klubbnamnet att synas överallt i världen.

Ställs mot värdnationen: ”Speciellt tufft mot Chile”

Förutom Egypten består Japans grupp av Nya Zeeland och värdnationen Chile.

– En tuff grupp, speciellt Chile som spelar på hemmaplan. Det blir verkligen som en bortamatch för oss. Egypten har bra spelare och offensiv, Nya Zeeland som lag är bra, säger Kosugi som ha höga tankar om turneringen.

– Vi förväntar oss att bli mästare, jag hoppas vi kan vinna turneringen.

Nästa sommar spelas VM i Nordamerika och Kosugi hoppas då finnas med för A-landslaget.

– Förhoppningsvis presterar jag bra i Djurgården och i U20-VM. Förbundskaptenen kommer så klart se matcherna i Chile nu och förhoppningsvis kan jag då bli upptäckt av honom.