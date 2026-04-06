Detaljen som kan tala för rockad i Djurgården

Miro Tenho uppladdning inför allsvenska premiären har varit långt ifrån optimal med en 34 timmars flygresa hem från Nya Zeeland.

Det kan tala för en mittbacksrockad mot Gais.

– Jag sa att det är bra om han inte åker, men att jag verkligen förstår om han gör det, säger Jani Honkavaara till FotbollDirekt.

Landslagsuppehållet är över, men för Miro Tenho blev det ingen uppladdning på hemmaplan inför allsvenska premiären.

I stället reste han med finska landslaget till Nya Zeeland för träningsmatcher mot just Nya Zeeland och Kap Verde. En tidsskillnad på 12 timmar och enkel flygresa på 34 timmar.

Tenho missade Djurgårdens genrep (seger 4-2 mot HJK) och i stället var det Mikael Marqués och Leon Hien som kamperade ihop i mittförsvaret.

Det är inte uteslutet att det blir samma mittbackspar i allsvenska premiären mot Gais, detta trots att Jacob Une och Miro Tenho spelade tillsammans under Svenska cupen.

– Klart att det kan bli så, säger Honkavaara som inte tycker Tenho gjorde fel som reste iväg med landslaget.

– Vi kommer inte stoppa spelare som åker iväg med landslaget. Jag sa till honom att det är bra om han inte åker, men att jag verkligen förstår om han gör det. Det är ju landslaget.

”Förra säsongen var osannolik”

En spelare som däremot missar premiären är Nino Žugelj som olyckligt skadade sig i cupen efter fina insatser där, detta efter ett tungt fjolår som prestigeförvärv från Bodö/Glimt.

– Han blir borta ett tag och jag är väldigt ledsen för hans skull. Han kom tillbaka till den Nino vi velat se. Men så är det, nu får andra spelare ersätta honom.

Just skador var ett ständigt problem för Djurgården i fjol, inte minst på våren där laget hade bekymmer att ens fylla truppen i Europamatcherna.

– Förra säsongen var osannolik. Vi gjorde succé i Europa men hade mycket skador och problem, det var inte lätt. Vi hoppas på en mer stabil säsong i år.