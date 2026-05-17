Örgryte meddelar – Sana och Dyrestam med i derbytruppen

I morgon spelar Örgryte IS och IFK Göteborg derby.

Nu står det klart att hemmalaget kan använda sig av Tobias Sana och Mikael Dyrestam.

Detta då de finns med i sällskapets matchtrupp.

När Örgryte genomförde en av sina sista träningar inför måndagens derby mot IFK Göteborg tvingades stjärnan Tobias Sana att kliva av planen efter att ha mottagit en smäll på foten.

Även mittbacken Mikael Dyrestam saknades helt till följd av ryggproblematik och höll sig därför inne i gymmet.

Nu har sällskapet från Göteborg släppt den matchtrupp som ska ta sig an ”Blåvitt” i morgon.

Då finns både Sana och Dyrestam med – tillsammans med Noah Christoffersson som inte var en del av den trupp som förlorade mot Sirius i Uppsala.

Tre spelare som däremot inte är tillgängliga i morgon är Charlie Vindehall, Aydarus Abukar och Rasmus Alm.

Hela Örgrytes derbytrupp: