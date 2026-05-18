Lewandowski i tårar efter sista matchen på Camp Nou

Robert Lewandowski fick ett känslosamt avsked på Camp Nou.

Den polske anfallaren bröt ihop i tårar när han lämnade planen för sista gången inför hemmapubliken.

Barcelona besegrade Real Betis med 3–1 under söndagskvällen och säkrade därmed en historisk bedrift med 19 raka hemmasegrar i La Liga. Men efter slutsignalen riktades allt fokus mot Robert Lewandowski.

Den polske stjärnan fick ett känslosamt avsked på Camp Nou och kunde inte hålla tillbaka tårarna när han lämnade planen för sista gången på arenan. Publiken reste sig och hyllade anfallaren med stående ovationer.

Lewandowskis emotionella farväl blev kvällens stora samtalsämne – trots Barcelonas historiska seger.