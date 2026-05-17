Officiellt: Eintracht Frankfurt sparkar tränaren

I vintras lämnade Dino Toppmöller Eintracht Frankfurt.

In kom spanjoren Albert Riera – som nu lämnar klubben.

Detta meddelar Bundesliga-klubben under söndagen.

Så sent som i går, lördag, spelade Eintracht Frankfurt sin sista match för Bundesliga-säsongen 2025/26 – då man spelade 2-2 mot Stuttgart.

I dag, söndag, står det klart att tränaren Albert Riera har bestämt sig för att lämna klubben, efter en ömsesidig överenskommelse. Tillsammans med Riera har även de assisterande tränarna Pablo Remon Arteta och Lorenzo Dolcetti valt att tacka för sig.

Det är inte heller den första gången denna säsong som Hugo Larssons klubb väljer att gå skilda vägar med en tränare. Det gjorde man nämligen i vintras, då Dino Toppmöller lämnade in sitt passerkort.

Efter 34 matcher i den tyska högstaligan slutade Eintracht Frankfurt på en åttondeplats, det vill säga en placering utanför Europaplatserna.