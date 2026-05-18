Oliver Bergs missnöje: ”Då är det aldrig bra”

STOCKHOLM. Tre poäng och hållen nolla.

Men Brommapojkarnas kapten Oliver Berg var besviken efter segern mot KFF.

– Det är hållen nolla och tre poäng men jag är missnöjd, säger norrmannen till FotbollDirekt.

Efter en jämn batalj mellan Brommapojkarna och Kalmar FF var det till slut Stockholmsklubben som tog tre poäng. Detta efter att Sion Oppong gjort matchens enda mål i den 25:e minuten.

BP-kaptenen Oliver Berg spelade fram till vad som blev matchens enda mål. Norrmannen ger sin syn på söndagens drabbning.

– Första halvlek är okej, vi skapar en del sedan tycker jag att vi kan göra lite saker för att göra det ännu mer. Pressen tycker jag är dålig genom hela matchen, säger Berg till FotbollDirekt

Vad är det ni kan göra bättre där?

– Vi tar inte klivet framåt, vi blir passiva och då är det aldrig bra att spela fotboll.

”Jag är missnöjd”

Berg förklarar att situationen som föranledde målet var bra från hemmalagets sida – men han har fortfarande synpunkter på spelet.

– Det är ett bra anfall, det är någonting vi ser att när vi kommer i upp sista tredjedelen för att hota dem. Jag tycker att när vi kan skapa mer chanser när vi är i sista tredjedelen. Vi kan skapa chanser bara vi kommer upp där vi är farliga, det handlar väl om att se hur vi kan göra för att göra det mer.

Det känns som att du är missnöjd?

– Det stämmer. det är hållen nolla och tre poäng men jag är missnöjd. Det handlar om basic saker vi måste göra när vi spelar fotboll. Det är klart att vi har gjort okej prestationer hittills i år och kanske fått dåligt betalt. Idag gör vi en dålig prestation och får bra betalt men över tid måste vi ha bra prestationer. Det är mina tankebanor nu.

Berg anslöt till Brommapojkarna från Malmö FF inför säsongen. I matchen mot Kalmar FF bar 32-åringen kaptensbindeln i Simon Strands frånvaro. Berg menar att det gäller att driva på sina spelare i stunder där spelet inte sitter.

– Det är att försöka vara positiv och pusha spelarna där ute. Det är klart att vi i perioder kommer att slita oavsett. Då handlar det om att styra rytmen och kontrollen på matchen. Jag tror också det är en kollektiv grej som vi måste se på video och snacka om och helt enkelt visa på planen för att bli ännu bättre. Det måste vara ett driv för att bli bättre som fotbollsspelare och individ.

Oliver Berg noteras för ett mål och två assist på sju framträdanden i allsvenskan den här säsongen.