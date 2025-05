Diawara efter första nollan i Sirius: ”Otroligt stark laginsats”

Ismael Diawara hade spelat sju matcher med IK Sirius – och släppt in mål i samtliga.

Under lördagen ställdes Uppsala-klubben mot BK Häcken, där burväktaren spikade igen.

– Det är såklart skönt att hålla nollan i Allsvenskan igen, säger han till FotbollDirekt efter matchen.





Reporter: Arvid Larsson.

Ett mål mot IFK Värnamo, ett mål Djurgården, tre mot Brommapojkarna, ett mot Malmö FF, fyra mot Elfsborg, ett mot Halmstad och ett mot Degerfors.



Efter sju allsvenska matcher hade Ismael Diawara släppt in tolv mål och inte hållit nollan en enda match.



Under lördagen ställdes hans IK Sirius mot BK Häcken hemma på Studenternas – där hans lag skulle vinna med 2-0.



Som om det inte var nog fick vinterns nyförvärv från AIK hålla sin första blåsvarta nolla.



Första hållna nollan för säsongen, hur känns det?

– Såklart skönt att hålla nollan i Allsvenskan igen. Vi gör en otroligt stark laginsats och trots att de har mycket boll håller vi dem borta från de riktigt farliga lägena, säger han och fortsätter:



– Det har varit lite tillfälligheter att vi släppt in mål i tidigare matcher, även om vi inte varit helt “satisfied” med vår defensiv. Vi har borrat ned huvudet och fortsatt jobba defensivt för att kunna stå lågt och att kunna försvara på fasta situationer. Idag gav det oss en nolla så vi ska försöka fortsätta på det här spåret, säger han.



Du hade kaptensbindeln på armen både idag och mot Degerfors senast, hur blev det så?

– Adam är ju vår kapten, men jag och Jocke är assisterande kaptener. Så när Adam inte spelar är jag jätteglad och stolt över att bära den. Jag tycker vi har många bra ledare i laget redan så det är nog mest bara symboliskt att jag får själva bindeln, avslutar Diawara.