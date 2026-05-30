Gais-spelare petad – här är Kanadas VM-trupp

Kanadas förbundskapten Jesse Marsch har tagit ut sin trupp till VM i sommar.

Gais-spelaren de Brienne hoppades på en uttagning, men så blev det inte. Han var inte med i en listan bland de 26 uttagna spelarna.

I truppen finns tidigare MFF-spelaren Derek Cornelius.

I gruppen ställs Kanada mot Bosnien Herzegovina, Qatar och Schweiz.

Målvakter: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Försvarare – Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Marseille), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

Mittfältare – Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal) Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Stephen Eustáquio (Porto), Marcelo Flores (Tigres), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)

Anfallare – Jonathan David (Juventus), Promise David (Union SG), Mallorca),Tani Oluwaseyi (Villarreal)