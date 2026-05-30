Därför kan Kalle Karlsson få sparken: ”Börjar bli ohållbart”

Kalle Karlssons framtid i Hammarby är osäker.

Men Allsvenskan Direkt-studion har svårt att tro att ”Bajen”-bossen blir kvar.

– Jag har svårt att se hur de (Hammarby) ska ta sig framåt, säger Mattias Eckerman.

17 poäng på tio matcher, åtta poäng bakom serieledande Sirius med en match mer spelad, två raka förluster i allsvenskan och en missad cuptitel. Kalle Karlsson har onekligen fått en tuff start på sin tid i Hammarby sedan han tog över efter Kim Hellberg i vintras.

– Kalle Karlsson har inte riktigt fått effekten han har velat på sitt spel. Jag tycker att det är svårt att se vad han egentligen vill få ut just nu. Det går inte att peka på en enda spelare som hittills har blivit bättre under Kalle Karlsson. Jag har svårt att se hur de (Hammarby) ska ta sig framåt just nu, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman i Allsvenskan Direkt-studion.

Fredrik de Ron menar samtidigt att Karlsson kanske har för högt ställda krav på sig från första början.

– Om det är så att allt annat än ett SM-guld är underkänt, då är Kalle Karlsson en felrekrytering. Det är en kille som har gjort en säsong i allsvenskan där han åker ut med huvudet före. Ska du sätta den killen i de högsta sammanhangen och säga till honom att han måste vinna guld – du kan inte göra så, säger han innan Eckerman ger svar på tal:

– Samtidigt visste Kalle nog förutsättningarna på förhand. Han förstår att Hammarby har kommit tvåa två år i rad och att supportrarna törstar efter det där guldet.

Då får Kalle Karlsson sparken

Efter derbyförlusten mot AIK i söndags har kritiska röster lyfts mot den 44-åriga tränaren. Strax efter slutvissla fylldes Hammarbys kommentarsfält på sociala medier av kritiska budskap mot Karlsson och vissa av påhoppen var så pass allvarliga att ”Bajen” tvingades gå ut med en officiell kommuniké.

”Efter gårdagens derbyförlust fick vi tyvärr se exempel på flertalet inlägg i våra kanaler som gick över gränsen till vad vi anser vara acceptabelt”, skrevs i uttalandet.

– Jag börjar se på det hela som snudd på ohållbart. Jag har mycket svårt att tro att Kalle Karlsson tränar Hammarby efter VM-uppehållet, och det är egentligen inte för att jag tycker eller tror att han är fel man på fel plats. Jag tror att han skulle kunna göra det ganska bra. Men situationen kring honom har blivit så fruktansvärt infekterad och negativ. Det är regelrätta avgångsrop. I den här situationen har jag svårt att se att det ska gå att vända på det, säger Fredrik de Ron innan han tillägger:

– Ingen spelare har riktigt blivit bättre, som du säger, och det är läskigt för den sportsliga ledningen. En spelare som Viktor Lind som blir det stora affischnamnet för Kalle Karlssons inte helt lyckade inledning på säsongen. Han kommer in som det dyraste nyförvärvet någonsin och får i stort sett spela vänsterback. I det här läget hade det varit smart av honom att gå ut och förklara hur han tänker. Det är fler än jag som inte förstår vad de håller på med.

