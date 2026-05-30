Uppgifter: Skottska klubben intresserad av svensken

Casper Widell har gjort det bra i Nederländerna.

Nu väcker det intresse från Skottland och närmare bestämt Glasgow Rangers.

Det uppger Expressen.

Casper Widell har fått en startplats i Excelsior Rotterdam denna säsongen. Han står noterad för 34 matcher och ett mål.

Hans insatser dar till sig intresse och en flytt kan vara aktuell redan i sommar.

Enligt uppgifter från Expressen vill Glasgow Rangers värva Casper Widell.

Även Derby och Blackburn Rovers från Championship följer svenskens situation i Excelsior och är redo att agera i sommar.

Casper Widell kontrakt med den holländska klubben sträcker sig till sommaren 2027.