Uppgifter: Glasner aktuell för Milan

AC Milan gör om i organisationen.

Nu kommer uppgifter om att Oliver Glasner är aktuell.

Foto: Bildbyrån

Milan har sparkat flera medarbetare och ska göra om i organisationen. Zlatan Ibrahimovic ska vara en stor del av den nya rekryteringsprocessen. Han ska anställa både huvudtränare och sportchef.

Flera namn är på listan, bland annat Andoni Iraola och Mauricio Pochettino. Nu kommer nya uppgifter om att Oliver Glasner finns på Zlatans önskelista.

Österrikaren har tidigare tränat klubbar som Frankfurt, Wolfsburg och Lask Linz.

Läs mer om Milan och Zlatans lista här!