Beskedet: Cato lämnar återbud – Djurgårdsspelare ersätter

U23 landslaget samlas i nästa vecka för att möta Norge och Mexico.

Då får Sverige klara sig utan My Cato som har lämnar återbud.

In kommer Djurgårdens Sara Eriksson.

Foto: Bildbyrån

U23-landslaget ska under drygt en vecka samlas nere i Kalmar för att möta Norge och Mexico i vänskapsmatcher.

Förbundskapten Magnus Wikman tog ut sin trupp tidigare i veckan och det var en ganska väntad trupp – men nu sker förändringar.

Den förre IFK Norrköping-spelare, My Cato, har tvingats lämna återbud. In kommer Djurgårdens Sara Eriksson.

Vad som har orsakat återbudet framgår inte. Cato står noterad för 16 landskamper.