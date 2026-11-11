DIF-chefen förklarar sparkningen: ”Vi saknade glädje”

STOCKHOLM. Med två omgångar kvar har Djurgården sparkat Jani Honkavaara.

Nu förklarar fotbollschefen Maximilian Hahn varför.

– Att inte agera hade varit mer oansvarigt, säger han.

Foto: Bildbyrån

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I tisdags meddelade Djurgården att huvudtränaren Jani Honkavaara och de assisterande tränarna Christer Mattiasson och Hugo Berggren får lämna klubben. På en pressträff på Kaknäs förklarade fotbollschefen Maximilian Hahn beslutet.

– Vi kände utifrån trenden i de senaste fem matcherna, men också matcherna dessförinnan ur en prestationssynvinkel, att vi behövde ett byte. Vi saknade energi, glädje och en känsla av positivism. Det kändes inte som att vi kunde upprätthålla nivån och att vi kunde fortsätta på samma sätt i de två sista matcherna, säger Hahn under pressträffen.

Den tydligaste signalen kom i senaste omgångens förlust mot Halmstad.

– Vi såg det i den senaste matchen. Det var nästan den tydligaste signalen. Det var energilöst. Det är också på träningarna, när man kommer till träningsanläggningen och i omklädningsrummet. Vi behöver mer glädje igen.

Djurgården ligger trea i allsvenskan och jagar en Europaplats, och därför valde klubben att agera direkt.

– De två kvarvarande matcherna är såklart också väldigt viktiga och vårt mål är att ta oss till Europa. Vi vill visa höga standarder varje enskild dag och det såg inte ut som att vi kunde ha tillräcklig energinivå till de sista matcherna. Att inte agera hade varit mer oansvarigt.

Hahn håller inte med om att klubben har kastat tränaren under bussen.

– Jag ser det inte på det sättet. Det handlar om att komma ihop och fatta ett beslut som är bäst för klubben i den här stunden, vad som är bäst för klubben om två veckor och vad som är bäst för klubben efter säsongen och framåt. Vi har ett ansvar och behöver steppa upp.

Foto: Bildbyrån

Enligt Hahn tog Honkavaara beskedet på ett bra sätt.

– Väldigt professionellt och jag får ge honom kredd för det. Det är aldrig lätt att hitta rätt ord i de här situationerna, men han var väldigt bra och professionell och vi hade ett väldigt bra samtal.

Säsongen avslutas med Agon Mehmeti och Abel Lőrincz som tillfälliga huvudtränare, med hjälp av P19-tränaren Hannes Grönblad. Arbetet med att hitta en ny huvudtränare är redan igång. Hahn förnekar att klubben har haft kontakt med Brentfords B-lagstränare Sam Saunders, men kandidatlistan är lång.

– Det beror på scenariot, men från början var det upp till 50. Ni har därmed många gissningar att göra, säger han och skrattar.

Och svenska tränare står först i kön.

– Vi söker inte utifrån pass. Självklart tittar vi först på Sverige med tanke på anpassning och att det finns många bra tränare här, så det spelar en stor roll.

Härnäst väntar en laddad match. Den 22 november möter Djurgården Sirius borta, och en DIF-seger kan i stort sett avgöra guldstriden till ärkerivalen Hammarbys fördel.

Reporter: Emil Annetorp