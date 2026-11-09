Potter om den allsvenska guldstriden

Graham Potter vill inte välja sida i guldstriden mellan Hammarby och Sirius.

Ändå gav Sveriges förbundskapten en ledtråd på pressträffen i Valencia.

– Läs in i det vad ni vill, säger han.

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Pressträffen i Valencia handlade mest om landslaget, men Graham Potter fick också frågor om svensk klubbfotboll. Om guldstriden mellan Hammarby och Sirius ville han först inte svara.

– Jag måste väl vara neutral? Det är fotbollen som avgör. Men min erfarenhet är att de som har poängen i säcken och ligger där brukar vara de som har bäst läge. Läs in i det vad ni vill, säger Potter och skrattar.

Potter tränade Östersund i sju år och gläds åt att klubben ska kvala till allsvenskan.

– Jag är en människa. Jag var där i sju år, så alla vet hur viktig och speciell den platsen är för mig. Jag är glad för deras skull, och jag önskar dem lycka till i kvalet.

Men när frågorna om superettan och en möjlig comeback till Östersund fortsatte anade förbundskaptenen vad som var på gång.

– Superettan? Försöker ni bli av med mig? Tack. Tillbaka till superettan. Jag förstår vinken. Nästa fråga, sa han och skrattade.