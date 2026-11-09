Felicia Schröder utsedd till Europas bästa unga spelare

Hon blev världens dyraste damspelare i somras.

Nu har Felicia Schröder också utsetts till Europas främsta talang.

19-åringen vinner Golden Girl, priset till den bästa spelaren under 21 år.

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Hösten har varit en succé för Felicia Schröder. Efter rekordflytten från Häcken till Real Madrid i somras har den svenska anfallaren gjort åtta mål på sina åtta första matcher i spanska ligan.

Nu belönas hon med Golden Girl, ett pris som delas ut av Tuttosport.

”En välförtjänt utmärkelse för en av fotbollens största framtidshopp”, skriver den italienska tidningen.

Därmed blir Schröder den första svensken att vinna priset, som delats ut sedan 2022. På Ballon d’Or-galan blev det inget pris för henne, men den här gången lyckades hon.

Hon var inte den enda svenskan bland de tio nominerade. Även Smilla Holmberg i Arsenal var med i omröstningen.

På herrsidan vann Barcelonas Pau Cubarsí Golden Boy.