Anna Walter om stödet: ”Jag får fortfarande gåshud”

STOCKHOLM. Anna Walter anslöt till Hammarby i somras.

Trots den korta tiden i Stockholm känner hon sig hemma.

– Det känns nästan lite som att ha hittat ett nytt hem, säger Anna Walter till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I våras presenterade Hammarby den danska yttern Anna Walter, 22. Hon anslöt till klubben efter sommaruppehållet men hade en tuff start. Hon hade en känning och missade återstarten av damallsvenskan. Senare i augusti kom debuten i Hammarby och sedan dess har hon varit en given del av Hammarbys startelva.

Men för två veckor sedan när Hammarby var på plats i Slovakien för att möta Spartak Myjawa kom beskedet att 22-åringen var sjuk. Hon missade även matchen mot Uppsala i början på november. I helgen när Hammarby mötte Rosengård var danskan tillbaka från start.

– Jag tycker att jag har haft väldigt mycket otur. Det har varit mycket på sistone, så jag behövde verkligen komma på fötter igen efter att ha drabbats av sjukdom. Men jag tycker att det gick bra. I helgen gick det ju vägen och vi fick med oss en seger till slut. Så det var härligt, säger Anna Walter till FotbollDirekt.

Nu har du varit här i Hammarby en längre tid. Hur är tillvaron här?

– Jag är verkligen glad över att vara här och jag tycker att det snabbt har blivit väldigt tryggt. Det känns nästan lite som att ha hittat ett nytt hem. Man flyttar hemifrån, från sina föräldrar, vänner och kompisar och allt det där, och kommer hit i stället. Nu har man hittat sin trygghet och sina vänner här. Så det är härligt att ha landat på ett så bra ställe.

”Jag har inte riktigt vant mig”

Att komma till Hammarby innebär inte bara en ny arbetsplats och ny träningsmiljö. Det innebär även en unik supporterkultur och fans som åker Sverige och Europa runt för att stötta sina grönvita spelare.

– Det är så häftigt! Jag tror fortfarande inte att jag riktigt har vant mig vid det. Jag får fortfarande gåshud och tycker att det är helt otroligt. Även på bortamatcher kommer det så många supportrar, och likaså i Europa. Det är verkligen något alldeles speciellt. Så det är otroligt kul.

Det betyder väldigt mycket för er?

– Jag tror att det är lite det som kännetecknar Hammarby. Klubben är så starkt förknippad med publiken och supportrarna ger oss så mycket. Det är en enorm skillnad när vi spelar här, när det är fullsatt och vi har hemmaplan. Det ger så mycket extra energi och man vill verkligen prestera bra för klubben och supportrarna.

Anna Walter. Foto: Bildbyrån

Under kvällen väntar returen mot Spartak Myjawa och ”Bajen” har en tvåmålsledning att gå på.

– Det blir kul! Jag tror att det blir spännande.Vi har ju två mål tillgodo, vilket är bra. Jag tycker också att den här matchen passar oss väldigt bra, så jag hoppas på många mål och att vi tar en säker seger.

Fokuset är såklart att säkra kvartsfinal i Europa Cup.

– Jag har sagt det förut, men jag älskar att spela i Europa och få möta lag som man inte känner till sedan tidigare. Så det hade varit fantastiskt att ta sig till en kvartsfinal.

Kvartsfinalen kan bli mellan Malmö och Hammarby men Anna Walter håller tummarna för att Ajax kan vända och ta sig vidare till kvartsfinal.

– Ja, jag hoppas bara på Ajax. Men om det blir Malmö får vi ta den matchen, avslutar Walter.

Europa-returen har avspark 19:00.