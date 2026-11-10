Skrällen: Häcken tar poäng av Chelsea – efter jättematch av Falk

Häcken tog emot Chelsea på hemmaplan.

Matchen slutade 0–0 och Häcken tog ett livsviktigt poäng.

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BK Häcken och Chelsea möts i Göteborg under tisdagen för att spela Champions League.

Efter fem minuter av matchen gjorde Chelsea mål men det blev bortdömt. Därefter fick BK Häcken lite lägen och kunde försvara relativt säkert. Även efter 30 minuter får Malard en fin träff på bollen som går in i mål, men även det målet döms bort för offside.

I andra halvlek tryckte Chelsea på men Falk bommade igen målet. Efter en jättematch av Jennifer Falk slutade matchen 0–0 och Häcken tar med sig ett viktigt poäng för att kunna gå vidare i turneringen.