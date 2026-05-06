Dif-stjärnan öppnar upp om cancern: ”Väldigt ung när jag fick det”

Hampus Finndell diagnostiserades med cancer som barn.

Nu öppnar Dif-mittfältaren upp om sjukdomen.

– Jag är stolt över att sitta här i dag, säger 25-åringen i Nyhetsmorgon.

Foto: Bildbyrån

Hampus Finndell har inlett säsongen starkt i Djurgården. Den 25-årige mittfältaren noteras för en assist i fem starter av sex möjliga.

Under onsdagen var Finndell med i TV4:s Nyhetsmorgon och öppnade upp om en annan tid. I programmet berättade 25-åringen att han levde med cancersjukdomen leukemi som barn.

– Jag minns inte jättemycket, jag var ju väldigt ung när jag fick det. Men jag har fått den återberättad genom terapeuter och familj som visat mig vad jag gått igenom. Jag är stolt över att sitta här i dag, säger han i Nyhetsmorgon och menar att han väntat på rätt läge att berätta om det:

– Jag har velat, men inte känt mig redo för det där och då. Jag har länge känt att jag vill engagera mig i barncancer, och har varit och besökt Karolinska med Djurgården flera gånger.

Finndell har haft stöd av familjen och menar att han omvandlat den tuffa upplevelsen till en styrka.

– Mamma och pappa har visat bilder och berättat om tiden när jag var liten och hjälpt mig bearbeta det. Jag har också fått jobba med mig själv, och lärt mig hantera det. I dag använder jag det som en styrka, avslutar Finndell.