Kosugi ska spela U20-VM – mitt under allsvensk säsong

Keita Kosugi har tagits ut i Japans trupp till U20-VM.

Således missar han flera allsvenska matcher.

Det meddelar Djurgården under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Den 27 september drar U20-VM igång i Chile.

Japan är ett av de lagen som har kvalificerat sig till turneringen – och Djurgårdens Keita Kosugi en av spelarna som har tagits ut i truppen.

Under torsdagen meddelar Djurgården att man har valt att låta sin vänsterback resa till Chile, vilket innebär att Kosugi kommer att missa minst en allsvensk match – men sannolikt fler.

– Vi har haft en dialog med Keita om uttagningen och det är en av hans största drömmar att få representera Japan i ett världsmästerskap – ett tillfälle som kanske bara ges en gång i livet. Så efter samtal med Keita och hans familj vill vi ge honom möjligheten att få uppfylla sin dröm och den stolthet och tacksamhet som familjen Kosugi känner för att deras son ska få vara med och spela VM för Japan är enorm, säger sportchef Bosse Andersson i ett uttalande.

Andersson fortsätter:

– Keita har varit otroligt lojal mot Djurgården under den tid han har varit hos oss, där han oavsett tätt och tufft matchande alltid varit redo för spel och gett allt i varje match som han deltagit i. Sedan har Keita självklart varit påverkad av de intressen som funnits kring honom under det senaste transferfönstret, men agerat exemplarisk i sitt sätt att förhålla sig till den biten. Därmed önskar vi honom ett stort lycka till i U20 VM och vi har en stark trupp som kan hantera den period som han blir borta.

I sin VM-grupp ställs Japan mot Chile, Nya Zeeland och Egypten.