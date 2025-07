Djurgården plockar in Fabian Andersson på provspel

Djurgården har valt att testa Fabian Andersson, 19.

Detta meddelar Blåränderna under måndagen.

– Fabian är en skicklig fotbollsspelare, säger sportchef Bosse Andersson till Djurgårdens hemsida.

Den 19-årige mittfältaren Fabian Andersson spelar till vardags i Ettan-laget IFK Stocksund. Där har han, denna säsong, hunnit med att göra ett mål och tre assist.

Under måndagen står det dock klart att Andersson kommer att provträna med Djurgårdens IF under veckan. Det meddelar klubben via sin hemsida.

– Fabian är en skicklig fotbollsspelare som kommer att vara här och träna med oss i veckan, vilket passar bra eftersom IFK Stocksund är lediga. Han är en central mittfältare som nu får en möjlighet att visa upp sig och sedan får vi utvärdera läget efter det, säger Bosse Andersson till klubben.

Fabian Andersson själv:

– Det känns väldigt roligt att vara här och få testa miljön i Djurgården, det blir en lite annorlunda upplevelse för mig så jag ser fram emot den här veckan, säger han i ett uttalande.