Gyökeres guldjubel: ”Onödigt att vänta längre”

Viktor Gyökeres är ligamästare tillsammans med sitt Arsenal.

Detta efter svenskens första säsong i klubben.

– Det finns inget bättre än att vinna ligan och speciellt att göra det här med Arsenal, säger han till Viaplay.

Arsenal säkrade Premier League-titeln redan i den näst sista omgången. I ligasäsongens sista match besegrade ”Gunners” Crystal Palace med 2–1 och efteråt firade laget med supportrarna på Selhurst Park i London.

– Otroligt, så klart. Det finns inget bättre än att vinna ligan och speciellt att göra det här med Arsenal och i Premier League, det är fantastiskt, säger Viktor Gyökeres till Viaplay efter matchen mot Crystal Palace.

Det var 22 år sedan senast Arsenal vann Premier League. Gyökeres gjorde det efter sin första säsong i klubben.

– Det är väl onödigt att vänta längre, tycker jag. Det är väl bra att göra det första året, säger han med glimten i ögat.

Arsenal kan inte släppa loss på firandet riktigt än. Om en vecka väntar Champions League-final mot Paris Saint-Germain.

– Det är klart att vi kan fira och njuta av det men vi måste hålla på det litegrann och ta det efter den finalen. Men det är klart att vi njuter och firar tillsammans på ett smart sätt.

Viktor Gyökeres noteras för 21 mål och tre assist på 54 framträdanden den här säsongen.

