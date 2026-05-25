Succén fortsätter – Como klara för Champions League
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Italienska Como är klara för spel i Champions League nästa säsong.
Så även deras svenska spelare Noel Törnqvist och Adrian Lahdo.
Como har gjort en bra säsong i Serie A. Efter en fjärdeplats i år innebär det att Cesc Fàbregas Como är klara för Champions League nästa säsong.
I en avslutande omgången vann Como mot Cremonese med 4–1 samtidigt som Milan förlorade vilket innebar en plats på den stora scenen.
Det finns två svenskar i form av Noel Törnqvist och Adrian Lahdo, men båda två väntar fortsatt på sina debuter.
Den här artikeln handlar om: