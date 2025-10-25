”Djurgården uppträder på ett helt annat vis än AIK gjorde”

Djurgården har inte gått bort sig som AIK gjorde innan landslagsuppehållet mot Värnamo. Då ledde smålänningarna med 3-0 redan i första halvlek.

Nu leder Dif klart med 2-0.

– Total kontroll från Djurgården och efter Tokmac Nguens 2-0-mål i slutet av första halvlek var matchen över, säger Casper Nordqvist.

Foto: Bildbyrån

Djurgården tar sista chansen om topp-3 eller topp-4 och gör det som förväntas så här långt.

Ett piggt och robust hemmalag har visat upp framförallt fart genom målskytten Mikael Anderson, Tokmac Nguen och Oskar Fallenius.

Det är en trio som gett Värnamo problem på ett helt annat sätt än vad som var fallet senast smålänningarna var i Stockholm – mot AIK. Den gången 3-0 på tiotalet minuter.

Denna lördag är det ett lågmält IFK som är klart för degradering till Superettan. Det märks.

En annan viktig detalj för Djurgården är att försvaret nu – vilket varit sällsynt i år – har Adam Ståhl tillbaka på högern. Han har imponerat och Jani Honkavaara lär framåt få svårt att placera honom någon annanstans.

– Ett fortsatt lyxproblem för Dif med högerbackspositionen. Adam Ståhl och Theo Bergvall är båda för bra för att sitta bänk – och så ska Piotr Johansson på allvar in och konkurrera nästa säsong, Johansson som före sin korsbandsskada i fjol var högaktuell för en plats i svenska landslaget, säger Casper Nordqvist och fortsätter:

– Förslagsvis cashar Dif in på Bergvall i vinter då stort intresse finns och pengar kan betalas för 21-åringen, och att Djurgården då fortsätter med racet Ståhl och Johansson.