Djurgårdens besked: Adam Ståhl utsedd till lagkapten

Jani Honkavaara har utsett sin lagkapten för året.

I dag har Djurgårdens IF kommunicerat vem det blir – Adam Ståhl.

– Jag kände en otrolig glädje och stolthet när jag fick beskedet, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

I fjol var Jacob Une lagkapten för Djurgårdens IF med tre vicekaptener i form av Marcus Danielson, Magnus Eriksson och Rasmus Schüller.

I dag är endast en av de fyra spelarna kvar i Blårändernas organisation, i form av den förstnämnda.

Med en dag kvar till Djurgårdens cuppremiär mot Falkenbergs FF hade klubben inte kommunicerat vem som kommer att leda laget 2026. Nu har man gjort det.

Framgent kommer Adam Ståhl att bära lagkaptensbindel, med Jacob Une, Daniel Stensson och Mikael Anderson som vice kaptener.

– Jag kände en otrolig glädje och stolthet när jag fick beskedet. Att få spela i Djurgården har varit en stolthet i sig och att nu dessutom få få bära bindeln känns väldigt stort och hedrande, säger Adam Ståhl i ett uttalande:

– Under träningslägret tog Jani mig, Daniel Stensson och Mikael Anderson åt sidan och sa att vi förmodligen kommer ingå i den ledande gruppen. Sedan fick jag ta över bindeln från Stensson i matchen mot Viking och nu senast i genrepet inför cupen mot Vålerenga fick jag bära den. Så jag visste ändå att jag var med i racet.

I damlaget kommer Therese ”Sessy” Åsland att fortsätta bara bindeln.