Djurgårdens jättelöfte: ”Mamma är min största inspiration”

Han är bara 17 år och har redan flyttat från sin familj.

Nu är Ahmed Saeed fotbollsproffs i Djurgården, men har inte glömt var han kommer från.

– Min mamma är en kämpe för mig och jag inspireras av henne varje dag, säger talangen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

För två år sedan fick en 15-årig ytter chansen att göra sin debut för Djurgårdens A-lag i en träningsmatch mot Örebro SK.

På Lidingövallens konstgräs byttes han in i den andra akten och skulle kröna sin debut med ett nickmål i 5-0-segern.

I dag har Ahmed Saeed blivit 17 år gammal, bytt föräldrahemmet mot ett eget boende och skrivit på ett treårskontrakt med Blåränderna.

– Det är mycket som har hänt, konstaterar Saeed för FotbollDirekt.

– Jag har fått mitt A-lagskontrakt, börjat spela i landslaget, kroppen har utvecklats och jag har blivit mer mogen sedan dess. Det har dock inte blivit några fler nickmål sedan dess, säger han, skrattar till och tar vid:

– Jag har växlat från att där och då bo med min familj till att bo själv. Det är extremt mycket som har hänt.

Du är bara 17 år. Går du fortfarande i skolan?

– Nej, jag har försökt att ta hand om skolan men det har blivit mycket fotboll för mig. Det har varit lite svårt att hinna med när jag tränar från klockan 8 till 14/15 varje dag. För mig har det varit lite svårt men innan har det gått bra och jag har alltid varit en duktig elev.

Ahmed Saeed kramas om av Magnus Eriksson 2024. Foto: Bildbyrån.

Precis som Ahmed Saeed nämner har mycket hänt på två år. En av de sakerna är ett treårsavtal som han har kritat på med Blåränderna. Det menar han själv är ett kvitto på att han har gjort bra saker.

– Det är otroligt stort och jag är väldigt glad över det. Belönas man med ett A-lagskontrakt är det ett kvitto på att man har gjort det bra i akademin och i A-lagsmiljö. Sedan är det upp till mig att ta min plats i A-laget och bevisa att jag kan hålla min nivå där också.

Hyllar egna laget: ”Jag har alltid någon jag kan gå och prata med”

Hur gör man det?

– Det är nog bara att vara mig själv och göra det jag är bra på. Inte tänka så mycket utan bara träna på tills att jag en dag tar min första startplats.

När FotbollDirekt frågar om den talangfulla yttern har någon inspiration både i och utanför Djurgården menar 17-åringen att hans största inspiration inte spelar särskilt mycket fotboll.

– Om vi tänker utanför fotbollen är min mamma min största inspiration. Hon är en kämpe för mig och jag inspireras av henne varje dag. Sedan är det klart att jag har flera spelare i Djurgården som jag ser upp till då det är mycket bra fotbollsspelare här. Jag har alltid någon jag kan gå och prata med, men min största inspiration i mitt liv är mamma.

Det känns som att hon betyder enormt mycket för dig?

– Det gör hon. Hon har gjort mycket för mig och jag är extremt tacksam.

Under lördagen väntar Djurgårdens första tävlingsmatch för året då man tar emot Falkenbergs FF i svenska cupen. Då vågar inte en ödmjuk Ahmed Saeed på allt för mycket speltid.

– Jag har tränat på och vi får se hur Jani och company tänker. Men får jag mina minuter kommer jag att ta det, annars är det bara att blicka framåt. Det spelar ingen roll just nu, jag får se hur stora chanserna är.