Djurgårdens nobb – ville själv återvända: ”Men blev inte så”

Elias Andersson chockade de flesta genom att häromdagen skriva på för superettanykomlingen Nordic United.

Men i själva verket hoppades han på en återkomst till Djurgården.

– Om jag hade fått bestämma hade jag gärna återvänt dit, men nu blev det inte så, säger 30-åringen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Han gjorde succé i det Djurgården som tog sig till sextondelsfinal i Conference League 2022/2023 – och lämnade därefter för Lech Poznan.

Men tiden i polska storklubben blev jobbig för vänsterbacken som i Dif skolades om från central mittfältare.

Häromdagen återvände han till svensk fotboll.

Men inte till Djurgården som var 30-åringens mål. Nej i stället blir det spel i Södertäljeklubben Nordic United, som i år gör sin första säsong någonsin i superettan.

– Jag vet att min tid i Djurgården var väldigt lyckad och jag uppskattar verkligen varenda en i den klubben. Om jag hade fått bestämma hade jag gärna återvänt dit, men nu blev det inte så och allt har sin mening. Jag ser egentligen inte mig själv spela i en annan klubb än Djurgården i Sverige, men nu blev det inte så och jag är tacksam över att Nordic öppnade dörren, då jag kan bo kvar i Stockholm och spela fotboll, säger skåningen till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är många som är förvånade, men valet är också baserat på min familjesituation. Jag har tackat nej till klubbar utomlands som varit bra, men inte tillräckligt bra för att flytta. Jag har även tackat nej till klubbar i Sverige, både i allsvenskan och i superettan, där det inte varit tillräckligt bra för att flytta.