Djurgårdslånet firade vilt – Hegland räddade en poäng

Den utlånade Nino Zugelj gav IFK Göteborg ledningen mot Djurgården och firade målet vilt.

Bo Hegland räddade sedan en poäng åt gästerna.

Därmed tappade Djurgården mark i toppstriden.

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IFK Göteborg var det bättre laget i första halvlek, och i den 39:e minuten kom ledningsmålet. Nino Zugelj, som är utlånad från Djurgården, skruvade in 1–0 och firade målet vilt framför bortasupportrarna. Det reagerade TV4-experten Nordin Gerzic på.

– Jag har aldrig sett det här i allsvenskan på det här sättet. Att vara så pass tydlig mot den klubben du ändå tillhör. Det är jättemärkligt agerat, sa han.

Tidigt i andra halvlek föll Tobias Heintz i straffområdet, men domaren lät spelet fortsätta. Strax efter timmen kvitterade Djurgården. Daniel Stensson lyfte in bollen i straffområdet, där Bo Hegland nickade in 1–1.

Båda lagen hade chanser att avgöra i slutet. Inhopparen Oscar Fallenius träffade ribban för Djurgården fem minuter före slutet, och i den 90:e minuten small även Matias Siltanens volleyskott i stolpen.

Matchen slutade 1–1, och Djurgården ligger nu sex poäng bakom serieledaren Sirius med fyra omgångar kvar. Sirius möter tvåan Hammarby i morgon.