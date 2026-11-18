Real Madrid och Inter ställs mot varandra i Champions League i kväll.

Schröder finns med från start, medan Filippa Angeldahl och Bella Andersson börjar på bänken.

Avspark i Madrid är 18.45. Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

Felicia Schröder finns med i Real Madrids anfall tillsammans med Lineth Beerensteyn och lagkaptenen Linda Caicedo. De andra svenskorna i truppen, Filippa Angeldahl och Bella Andersson, börjar på bänken.

Real Madrid ligger sjua i ligafasen med sex poäng och kommer från 3–0 mot Paris FC. Laget har gjort mål i 14 raka hemmamatcher i Europa. Inter ligger på 13:e plats med fyra poäng.

Även i Inter finns en svensk, högerbacken Emma Kullberg med från start.

Det är första gången lagen möts.

Lagens startelvor:

Real Madrid

López – Navarro, Méndez, Lakrar, Cristóbal – Caruso, Senß, Jacinto – Beerensteyn, Schröder, Caicedo (K).

Inter

Rúnarsdóttir – Bartoli, Milinkovic, Andrés, Kullberg – Detruyer, Vilhjálmsdóttir, Santi (K), Glionna – Cambiaghi – Raphino.