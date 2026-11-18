JUST NU: Schröder startar för Real Madrid – två svenskor på bänken
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Real Madrid och Inter ställs mot varandra i Champions League i kväll.
Schröder finns med från start, medan Filippa Angeldahl och Bella Andersson börjar på bänken.
Avspark i Madrid är 18.45. Se startelvorna nedan.
Felicia Schröder finns med i Real Madrids anfall tillsammans med Lineth Beerensteyn och lagkaptenen Linda Caicedo. De andra svenskorna i truppen, Filippa Angeldahl och Bella Andersson, börjar på bänken.
Real Madrid ligger sjua i ligafasen med sex poäng och kommer från 3–0 mot Paris FC. Laget har gjort mål i 14 raka hemmamatcher i Europa. Inter ligger på 13:e plats med fyra poäng.
Även i Inter finns en svensk, högerbacken Emma Kullberg med från start.
Det är första gången lagen möts.
Lagens startelvor:
Real Madrid
López – Navarro, Méndez, Lakrar, Cristóbal – Caruso, Senß, Jacinto – Beerensteyn, Schröder, Caicedo (K).
Inter
Rúnarsdóttir – Bartoli, Milinkovic, Andrés, Kullberg – Detruyer, Vilhjálmsdóttir, Santi (K), Glionna – Cambiaghi – Raphino.
Den här artikeln handlar om: