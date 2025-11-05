Djurgårdsstjärnan om landslaget: ”Ångrar mig inte”

För drygt ett år sedan valde Adam Ståhl att representera sin mammas land Finland på landslagsnivå.

Efter succén i Djurgården är dock frågan om högerbacken från Borås inte hade varit aktuell för det svenska landslaget?

– Jag tror att jag hade haft chansen där, men jag ångrar mig inte utan är jätteglad att spela för Finland och göra morsan stolt, säger 31-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget har en akilleshäl: högerbacksplatsen.

Emil Holm är i brist på andra alternativ favorit att ta tröjan under Graham Potters ledning, detta efter Jon Dahl Tomassons 3-5-2-experiment som inte föll väl ut.

Därför är det inte konstigt att tänka på Adam Ståhl i ett svenskt landslag. Problemet? Att Djurgårdens högerback i slutet av augusti förra året valde spel för Finland där han sedan dess varit given i varje landslagstrupp.

– Jag tror kanske att jag haft chansen i svenska landslaget från det att jag kom till Djurgården förra sommaren, men för mig handlade det inte om att välja Finland för att jag inte kom med i svenska landslaget. Nej, jag ville göra morsan stolt. Jag hade kanske varit med i en svensk landslagssamling och sedan inte varit med kontra nu i Finland där jag är med varje gång och spelar roliga matcher, säger Ståhl till FD.

Annars är ju känslan att Graham Potter mycket väl kunnat ta ut dig i sin första trupp nu?

– Det är möjligt, men jag har inte tänkt på det.

Har du inte?

– Nej, men jag tänkte på det under Jon Dahl Tomasson. Vilka är högerbackar nu?

Emil Holm, Emil Krafth…

– Holm är jävligt bra! Sedan tycker jag Herman Johansson borde vara ett alternativ också, men han är jävligt offensiv, säger Ståhl och skrattar kring Mjällby-spelaren innan han fortsätter:

– Men jag ångrar inte mitt landslagsval, jag fick min mamma att gråta av lycka och likaså alla mina finska kusiner. Vi var i Finland varje sommar från att jag föddes upp till tio års ålder.

Med andra ord har du aldrig ångrat dig att du inte var mer kall och väntade in Sverige?

– Nej herregud. Och hade jag sagt det hade det blivit totalfel så hade jag känt så hade jag ändå inte kunnat säga det i media, konstaterar Ståhl och skrattar igen innan han fortsätter:

– Men jag har aldrig känt att jag ångrat mig utan det känns jättebra att spela för Finland. Sedan hade jag önskat att jag fått spela mer nu i VM-kvalet under nya förbundskaptenen, men det är han som bestämmer och det är också så den här branschen funkar.