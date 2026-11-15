Djurgårdsstjärnan öppnar för flytt: ”Mer redo nu”

STOCKHOLM. I somras var Matias Siltanen nära en flytt från Djurgården.

Mittfältaren öppnar för att lämna klubben efter säsongen.

–Åtminstone efter det här året, säger 19-åringen.

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Matias Siltanen har länge varit omgärdad av flyttrykten. I somras uppgavs han vara nära en flytt till franska Toulouse, och även Beşiktas ryktades visa intresse. När transferfönstren stängde stod det dock klart att han blev kvar i Stockholmsklubben.

Under en pressträff tidigare i november berättade finländaren att han nu känner sig mer redo att ta nästa steg.

– Jag är i alla fall mer redo nu än förra året. Det är inte så länge sedan det var sommar, men sett till hela året skulle jag säga att jag är mer redo att flytta nu. Det var också en av anledningarna till att jag ville stanna här efter förra året. Jag kände att jag fortfarande hade mycket att utveckla här, och att jag sedan skulle vara mer redo att ta nästa steg, åtminstone efter det här året, säger han.

Mest tycker 19-åringen att han har utvecklats fysiskt.

– Jag kan täcka ännu mer yta än förra året och gör fler löpningar i hög fart. Jag tycker också att jag har blivit bättre på att vinna dueller, och med bollen spelar jag mer framåt och bryter linjer.

Under hösten har Siltanen ofta spelat ihop med Daniel Stensson på mitten. Det har gett honom en mer offensiv roll än under våren.

– Hampus (Finndell) var mer av en ren åtta, och då spelade jag i princip som sexa. Med Stensson gillar jag att han kanske är mer av en sexa, så då kan jag trycka upp lite och gå mer framåt. Jag tycker att jag har fått fler chanser att vara närmare boxen, och förhoppningsvis kommer bollarna dit till slut så att jag kan få assist, och kanske äntligen göra mål.

Men poäng är inte det viktigaste för honom.

– Jag är inte hämtad hit för att göra 20 mål om året, så jag tycker att det är lite överskattat. Det är klart att jag skulle vilja ha fler än jag har nu, men det är också viktigt vad man gör runt omkring målen och assisten.

Redan i somras var mittfältaren tydlig med vad han ville.

– Om det finns bra erbjudande på bordet så vill jag ta det, sa han då enligt Fotbollskanalen.

Siltanen har kontrakt med Djurgården till och med 2027. Sedan pressträffen har klubben sparkat tränaren Jani Honkavaara, och säsongen avslutas med Agon Mehmeti och Abel Lőrincz som tillfälliga tränare.

Reporter: Emil Annetorp

