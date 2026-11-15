Belöningen efter gruppsegern – Blågult får ledigt

Sverige ställer in dagens träning.

Efter gruppsegern mot Bosnien får spelarna en ledig dag.

Laget samlas igen på söndagskvällen inför mötet med Polen.

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Efter 3–2-segern mot Bosnien-Hercegovina i lördags, som säkrade gruppsegern och avancemanget till A-divisionen i Nations League, valde förbundskaptenen Graham Potter och hans stab att belöna spelarna. I stället för träning och mediaaktiviteter blev det en ledig söndag och tid utanför hotellet i Stockholm.

”Efter gårdagens seger mot Bosnien-Hercegovina har lagledningen beslutat att ge laget en ledig söndag. Det innebär att det inte blir någon träning eller mixad zon i dag”, meddelar förbundets presschef Petra Thorén i ett utskick.

Spelarna samlas igen på söndagskvällen. På måndagen tränar laget på Strawberry Arena, innan det reser till Wrocław för tisdagens avslutande match mot Polen.