Uppgifter: Världsmästaren vill bara till Barcelona

Barcelona är Pedro Porros förstahandsval, enligt uppgifter.

Tottenham-backen vill lämna redan i januari.

Men klubbarna är långt ifrån överens om priset.

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Enligt spanska Sport står Barcelona högst upp på Pedro Porros lista. Flera klubbar ska vara intresserade av högerbacken, men han vill helst flytta till Katalonien redan i det kommande transferfönstret.

Porro, som vann VM med Spanien i somras, ses som en av de starkare spelarna i Tottenham. Laget ligger elva i Premier League, och spanjoren vill spela i Europa nästa säsong. Därför ser en flytt allt mer trolig ut.

För Barcelona skulle han passa bra. Klubben letar försvarsförstärkning, och Porro kan spela på flera positioner i backlinjen.

Problemet är priset. Tottenham ska värdera honom till 70–80 miljoner euro, medan Barcelona anser att han är värd högst 50 miljoner.