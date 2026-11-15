Uppgifter: Världsmästaren vill bara till Barcelona
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Barcelona är Pedro Porros förstahandsval, enligt uppgifter.
Tottenham-backen vill lämna redan i januari.
Men klubbarna är långt ifrån överens om priset.
Enligt spanska Sport står Barcelona högst upp på Pedro Porros lista. Flera klubbar ska vara intresserade av högerbacken, men han vill helst flytta till Katalonien redan i det kommande transferfönstret.
Porro, som vann VM med Spanien i somras, ses som en av de starkare spelarna i Tottenham. Laget ligger elva i Premier League, och spanjoren vill spela i Europa nästa säsong. Därför ser en flytt allt mer trolig ut.
För Barcelona skulle han passa bra. Klubben letar försvarsförstärkning, och Porro kan spela på flera positioner i backlinjen.
Problemet är priset. Tottenham ska värdera honom till 70–80 miljoner euro, medan Barcelona anser att han är värd högst 50 miljoner.
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