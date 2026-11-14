LIVE: Sverige – Bosnien-Hercegovina

Sverige tar emot Bosnien-Hercegovina inför fullsatta läktare på Strawberry Arena.

Med en seger är uppflyttningen till A-divisionen klar.

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Det är upplagt för folkfest i Solna. Taket på Strawberry Arena är öppet, och runt 52 000 biljetter har sålts, vilket kan innebära nytt publikrekord för herrlandslaget på arenan.

Sverige toppar gruppen med tio poäng, två före Bosnien-Hercegovina. Vinner Sverige är gruppsegern och avancemanget i Nations League klart. Vid oavgjort har laget fortfarande allt i egna händer inför sista matchen mot Polen, men vid förlust går bosnierna förbi.

När lagen möttes i Zenica i oktober slutade det 1–1. Då gjorde Viktor Gyökeres Sveriges mål, och i kväll kan han förlänga sin rekordsvit till mål i åtta raka Nations League-matcher.

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