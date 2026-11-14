Sverige klart för A-divisionen – efter nervdrama mot Bosnien

Sverige vann med 3–2 mot Bosnien-Hercegovina på Strawberry Arena.

Därmed är gruppsegern och avancemanget till Nations Leagues A-division klart.

Viktor Gyökeres gjorde två mål, och Dejan Kulusevski gjorde comeback.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick en drömstart. Redan i den femte minuten nickade Daniel Svensson in 1–0 på ett inlägg från Anthony Elanga. Det var högerbackens första landslagsmål, och han firade med sin klassiska volt.

Fyra minuter senare drogs Viktor Gyökeres i tröjan i straffområdet, och han satte själv straffen säkert. Därmed har anfallaren gjort mål i åtta raka matcher i Nations League och förlängt sitt eget rekord.

Bosnien fick en bra chans direkt efter 1–0, men Viktor Johansson gjorde en fin enhandsräddning på Haris Tabakovićs nick. Efter 22 minuter trodde Sverige att det var 3–0, när Alexander Isak satte bollen i mål, men VAR dömde bort målet för offside på Gyökeres i uppspelet. I samband med det fick Bosniens assisterande tränare Zlatan Bajramović rött kort för att ha protesterat mot domaren.

Stämningen blev hetsig. Efter en halvtimme tände de bosniska supportrarna en mängd bengaler, och speakern varnade för att matchen kunde avbrytas.

Bosniska fansen. Foto: Bildbyrån

Strax före paus kom 3–0. Svensson fälldes i straffområdet, och Gyökeres satte även sin andra straff. Med målet tog han sig in på listan över de tio bästa målskyttarna i svenska landslagets historia.

Men Bosnien gav sig inte. Direkt efter paus nickade svenskfödde Armin Gigović in 3–1, och i den 62:a minuten skarvade Sead Kolašinac in 3–2 på en hörna. Därefter blev det en nervös avslutning, där gästerna jagade kvitteringen.

Mitt i allt detta kom ett efterlängtat ögonblick. Efter knappt en timme byttes Dejan Kulusevski in i stället för Elanga och gjorde sin första landskamp på över två år, efter den svåra knäskadan.

Sverige höll undan och vann gruppen. I Nations League spelar laget därmed i A-divisionen nästa gång. På tisdag väntar den avslutande matchen borta mot Polen.