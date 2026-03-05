Drömbeskedet i Djurgården – då är Leon Hien tillbaka

STOCKHOLM. Leon Hien har gått skadad och missat Djurgårdens inledande cupmatcher.

Men nu närmar sig vinterförvärvet comeback med stormsteg.

– Det är inte långt kvar. Om jag inte är tillbaka denna helg så är jag det till nästa, säger mittbacken till FD.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Det är stentuff konkurrens i Djurgårdens mittförsvar.

Miro Tenho, Jacob Une och Mikael Marqués har tampats om två platser i inledningen av cupspelet.

Nu kan också Leon Hien börja utmana på allvar efter sin skadefrånvaro – det meddelar han själv efter torsdagens träning.

– Det har tagit längre tid än jag hoppades på, men nu är det inte långt kvar. Om jag inte är tillbaka denna helg så är jag det till nästa. Det känns skönt, det är fotboll man vill spela.

Hur frustrerande har det varit att nu vara skadad när du kommit ny till en klubb?

– Klart det varit frustrerande, men jag tror alla är medvetna om vad jag kan och är kapabel till. Jag oroar mig inte, jag kom hit av en anledning och alla vet om mina kvaliteter.

”Tänker att jag är bättre än alla andra”

Vinterförvärvet från Degerfors säger att han välkomnar den hårda konkurrensen. När FD frågar om han ändå inte är tacksam över att inte också Marcus Danielson tävlar om en plats då veteranen valde att söka sig vidare i vinter skrattar nytillskottet.

– Jag har inte lagt så mycket vikt vid det. Klart det underlättar, det gör det – men konkurrens biter inte på mig. Jag tänker att jag är bättre än alla andra. Jag ska visa att jag ska spela, att det inte spelar någon roll vilka andra jag tävlar mot.

Samtalen med Isak Hien: ”Han är spänd, jag är också spänd”

Leon Hien är lillebror till Isak Hien som slog igenom med dunder och brak i Djurgården 2022 vilket ledde till såväl landslaget som en flytt till Serie A. När FD frågar om Atalanta-stjärnan stöttat sin bror under jobbiga starten i Djurgården skakar Leon Hien på huvudet.

– Nej… jo jag skoja, klart vi pratat om det men det finns inte så mycket för honom att säga för att göra sitsen bättre.

Har han landslagsfeber inför playoff-avgörandet?

– Vi har pratat om det också. Förhoppningsvis kommer han hem för en andra match i Sverige ifall de vinner mot Ukraina i Spanien. Klart han är spänd, jag är också spänd, avslutar Hien.