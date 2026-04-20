Drömbeskedet – kan göra comeback mot Hammarby

STOCKHOLM. Adam Ståhl har inte spelat fotboll sedan cuppremiären mot Falkenberg i februari.

Men nu meddelar Djurgårdens lagkapten att han kan bli aktuell till helgen mot Hammarby.

– Säger dom att jag inte ska vara med då ska jag i så fall vara jävligt dålig, för den matchen vill jag inte missa, säger 31-åringen efter måndagens träningspass.

Foto: Bildbyrån

Ett mystiskt virus har spökat för Adam Ståhl som kort efter premiären i Svenska cupen mot Falkenberg i februari, vilket var hans första match som nyutnämnd lagkapten, insjuknade.

Sedan dess har högerbacken varit borta från spel.

Under måndagen på ett soligt Kaknäs gjorde Ståhl sitt blott andra träningspass med laget och nu öppnar han upp om sjukdomen.

– Det har varit för jävligt. Det var rätt grova grejer vi kollade upp. Det var en jävla stress för det kunde ju varit något riktigt illa. Fotbollen har inte varit prio utan det har varit att ta hand om mig själv och familjen. Frugan har varit nere och nervös, vare sig hon eller jag har varit så kaxiga, säger Ståhl och berättar vidare:

– Jag har haft ett virus i kroppen där balansnervern gått upp i hjärnan. Det kom från ingenstans. Första 2-3 veckorna var rätt jävla illa, jag kände det två dagar efter Falkenbergmatchen och det var som att viruset tog över hela min kropp. Jag kunde ställa mig upp från sängen och sedan bara ramla ihop…

Men nu är alltså Ståhl tillbaka på allvar. På onsdag spelar Djurgården borta mot Elfsborg i Ståhls hemstad Borås, men det är inte den matchen som 31-åringen siktar in sig på som sin comeback.

– Det blir inget på onsdag, det blir det inte. Men vi siktar på att komma med i derbymatchen (Hammarby på söndag). Säger dom att jag inte ska vara med då ska jag i så fall vara jävligt dålig, för den matchen vill jag inte missa, säger han och tillägger:

– Vi får se hur kroppen reagerar nu. Jag har sprungit som en idiot. Får man inga bakslag och det känns bra, ja då hoppas jag absolut på derbyt.