Dubbla bud på Elfsborgs succélån

I slutet av förra månaden gick Elfsborg med på att förlänga lånet med Rufai Mohammed till IFK Värnamo.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Elfsborg nobbat två bud.

Det var inte lätt i Elfsborg men med nya miljön i IFK Värnamo så har Rufai Mohammed kickat i gång – och det rejält med toppbetyg i flera matcher och målskytt senast mot Degerfors.

Det var inför säsongen som beslut togs att låna ut 19-årige mittbacken från Ghana. I slutet av juli kom sedan en förlängning fram till årsskiftet.

Nu står det klart att det beslutet har handlat om att vinna tid – med tanke på snabba framstegen – för en större transfer i januari.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Elfsborg fått två bud i pågående fönster – men har avvisat dessa. Det ena försöket uppges ha kommit från en skandinavisk toppklubb.

Rufai Mohammed kom till Elfsborg förra våren men utan att det blev speltid under året och i februari kom sedan möjligheten med Värnamo.

Mohammed står noterad för ett mål på sju framträdanden den här säsongen i allsvenskan. Nästa match för Värnamo är mot BK Häcken som spelas på lördag med avsparkstid 16.30.



