Uppgifter: Liverpool kan värva PSG-stjärnan

Bradley Barcola har gjort stor succé med PSG.

Nu kan han vara på väg till Liverpool.

Det rapporterar The Times.

Sedan en tid tillbaka står det klart att Mohamed Salah kommer att lämna Liverpool i samband med säsongsavslutningen. Således kommer den egyptiska stjärnan att behöva ersättas.

Bland namnen som har gjorts aktuella för en flytt till Merseyside har Red Bull Leipzigs Yan Diomande pekats ut som ett hett alternativ, samt Bayern Münchens Michael Olise.

Nu kan det dock bli så att ”The Reds” värvar en spelare från fjolårets Champions League-mästare – Paris Saint-Germain.

Enligt uppgifter från The Times har Liverpool börjat överväga en värvning av Bradley Barcola, 23. Yttern har, under årets säsong, spelat 44 matcher i vilka han har gjort tolv mål och sju assist.

Hans avtal med PSG sträcker sig fram till sommaren 2028 och enligt transfermarkt värderas han till 70 miljoner euro, eller 755 miljoner kronor.