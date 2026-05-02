Rykte: Alexander Isak har skadat ljumsken

Han kom nyligen tillbaka efter en lång frånvaro.

Nu har Alexander Isak skadat sig igen.

Det rapporterar tabloiden The Sun.

Uppgifterna från den engelska tabloiden The Sun basunerades ut under lördagskvällen. De handlar om den svenska stjärnan Alexander Isak som sägs ha skadat sig under en träning med Liverpool.

Detta är ingenting som ”The Reds” själv har kommunicerat och tabloiden uppger att anfallaren kommer att undersökas under helgen. Hur lång tid den före detta Newcastle-spelaren väntas bli borta framgår inte av rapporteringen.

Däremot sägs han ha ådragit sig en ljumskskada och kommer därför att missa morgondagens match mot Manchester United.

Sedan Blågult-stjärnan kom tillbaka från sin skada har han spelat fem matcher för Liverpool. Sedan flytten från ”The Magpies” står han noterad för totalt 21 framträdanden.

