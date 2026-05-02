TV: Arsenal krossade Fulham – dubbla mål av Gyökeres

Arsenal satte ned foten mot Fulham – och gjorde tre mål på en halvlek.

Två av dessa stod Viktor Gyökeres för, det andra assisterade han till.

Nu leder ”The Gunners” Premier League med sex poäng.

Med fyra matcher kvar att spela av Premier League ledde Arsenal serien med tre poäng ner till Manchester City, som hade en match mindre spelad.

Under lördagen hade man möjligheten att utöka avståndet till sex poäng i det fall att man vinner hemmamötet med Fulham. Det skulle man också göra, efter en riktig överkörning i den andra halvleken.

Matchens första mål kom redan i den nionde minuten. Då stod Bukayo Saka för ett par läckra dribblingar och serverade Viktor Gyökeres till ett läge han nästan inte kunde missa. Svensken satte dit foten och gjorde sitt 13:e ligamål för säsongen.

Därefter passade Saka själv på att göra 2-0, på passning av Gyökeres, innan det var dags för kvällens andra svenska fullträff. Den kom på tilläggstid i den första akten när Gyökeres nickade in 3-0 för de rödvita vilket innebar att han nu har gjort 14 ligamål denna säsong och totalt 21 mål i alla tävlingar.

I den andra halvleken var Fulham en bättre version av sig själva men fick inte hål på Artetas Arsenal. Såldes vann de rödvita Londonderbyt och leder Premier League med sex poäng före City, som nu har två matcher mindre spelade.

Viktor Gyökeres byttes ut i den 64:e minuten och ersattes av Gabriel Jesus. För Fulhams del blev Jonah Kusi-Asare inbytt med tolv ordinarie minuter kvar att spela.