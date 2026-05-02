Hyllningen: ”En av de bättre målvakterna jag har tränat”

På fem matcher har Jakub Ojrzyński släppt in två mål.

Nu hyllar Rikard Norling Örebro-keepern.

– Han är en otroligt bra målvakt, säger ÖSK-tränaren till NA.

Han köptes loss av klubben under sommaren förra året och spelade en huvudroll i att Örebro SK, efter ett straffdrama i kvalmatchen mot HTFF, höll sig kvar i superettan.

I år har målvakten Jakub Ojrzyński vaktat ÖSK-buren i samtliga fem seriematcher och totalt sett släppt in två mål.

– Det är en av de bättre målvakterna jag har tränat. Han är helt fantastisk. En otroligt bra målvakt, säger han till Nerikes Allehanda.

Efter årets säsong står det dock inte klart vad som händer med polacken, då hans avtal löper ut. Får Norling bestämma vill han dock jobba med Ojrzyńskis i framtiden.

– Vi kan bara hoppas att vi får till det och kan attrahera honom att vara kvar på något sätt.

ÖSK-tränaren avslutar:

– Det är Enes (Ahmetovic) uppgift men jag vet att han har fört en dialog med Jakub om det. Var de står i förhandlingarna har jag ingen aning om. Men jag vet att hans kontrakt går ut.

I skrivande stund leder Örebro SK superettan med nio poäng.