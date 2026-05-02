Guidetti berättar – tog stryptag på Hiljemark: ”Tappade det”

Under EM 2016 hamnade John Guidetti och Oscar Hiljemark i luven på varandra.

Det gick så långt att Guidetti tog stryptag på sin lagkamrat.

– Jag tappade det. Han fick åka på strypgreppet, säger den förre landslagsanfallaren i podcasten ”Alla andra kan gå hem”.

EM 2016 blev ingen vidare munter historia för svensk del. Efter ett oavgjort resultat mot Irland i premiären åkte Sverige på två raka 1-0-förluster, mot Belgien och Italien vilket innebar att mästerskapet var över för ”Blågult”.

Under EM-samlingen i Frankrike hamnade också två spelare i bråk med varandra. Detta i form av John Guidetti, då i spanska Celta Vigo, samt Oscar Hiljemark som spelade sin fotboll i italienska Palermo.

I sin podcast ”Alla andra kan gå hem” berättar den förra AIK-spelaren om att en ordväxling slutade med att han tog stryptag på sin landslagskollega.

– Hiljemark och jag hade våra duster. Vi stod bara och jiddrade med varandra och Zlatan och hela laget bara haussade upp det. Sedan drar han, och det var det som gjorde att topplocket gick för mig, upp den här presskonferensen (i samband med EM 2012, reds anm). Han sade ”John, ska du inte hålla en presskonferens då?”.

– Det funkade inte för mig. Då fick jag skämskudde. Jag vill inte göra illa folk eller inte missuppfattas som en sådan människa. Det landade dåligt hos mig och när jag tappade det. Han fick åka på strypgreppet.

Däremot menar Guidetti att han och den nuvarande Pisa-tränaren inte har någon konflikt som ligger och pyr i dag.

– Det kanske man inte får säga? Men det är preskriberat för många år sedan kan jag tycka. Du kan inte göra något åt saken, men han och jag är lugna, avslutar Guidetti.