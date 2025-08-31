STOCKHOLM. Vladimir Rodic var tillbaka på sin gamla hemmaplan och mötte sin förra klubb – Hammarby.

Efter matchen får den 31-årige serben den direkta frågan om Martin Foyston är rätt tränare för Östers IF just nu.

– Är jag personen som bestämmer? Jag kan inte svara på den frågan, svarar Rodic.

Foto: Bildbyrån

Hammarby lyckades studsa tillbaka efter en tung förlust borta mot Sirius genom att krossa nykomlingarna Östers IF med hela 4-0 på 3Arena under söndagen.

Det innebär således att Växjö-laget gjorde det motsatta – efter förlusten mot IFK Norrköping.

En spelare i bortalaget som har gjort många matcher på 3Arena, och i den grönvita tröjan, är Vladimir Rodic – som idag inledde på bänken. Kring förlusten i stort säger han:

– Som jag sade i intervjun där uppe (med Max), tycker jag att marginalerna avgjorde – även om det är klyschigt att säga. Vi hade en bra chans att göra 1-0 men efter två minuter släppte vi in ett mål och det är svårt att komma tillbaka när de hade gjort 2-0. Även om det var fallet i halvtid tyckte jag att vi började spela mer i den andra halvleken och skapade chanser men… Hammarby visade varför de är där de är och varför vi är där vi är. Vi måste jobba hårdare, säger Rodic.

Om det faktum att Rodic idag ställdes mot den klubb han har gjort 86 matcher för mellan 2018 och 2021 säger han:

– Det var väldigt fint. Jag har inte riktigt lagt så mycket uppmärksamhet på det inför matchen. Men när jag kom hit, och matchen började, kände jag verkligen uppskattning från folket med applåder och allting. Jag tar verkligen det till hjärtat och uppskattar det väldigt mycket.

När Rodic, i den 61 matchminuten, byttes in stod han för ett par aktioner som höll på att ställa Warner Hahn i Bajen-målet. Det menar han i sin tur är en effekt av en period med bra individuella prestationer.

– Jag känner mig i bra form och försöker att bygga momentum från de senaste matcherna. Jag försöker ge mig själv de bästa möjliga chanserna för att lyckas med det jag gör, att göra mål och assist, och det handlar om göra det bästa utifrån det antal minuter jag får.

”Vad jag vet är han vår tränare och vi fortsätter framåt”

Som Rodic är inne på har han inte direkt varit given i Martin Foystons elva under den allsvenska säsongen. Totalt sett har han spelat elva matcher, varav en från start.

När Vladimir Rodic får frågan om Martin Foyston är rätt tränare för Öster att leda laget vidare väljer han, helt enkelt, att avstå från att svara på frågan.

– Jag vill inte svar på det min vän, sorry, säger han.

Vad är det som gör att du inte vill svara på frågan om Martin är rätt tränare här och nu?

– Är jag personen som bestämmer? Jag kan inte svara på den frågan, det är över min lönegrad. Jag vill inte ens börja prata om det ämnet, det är en fråga för någon annan och inte mig. Vad jag vet är han vår tränare och vi fortsätter framåt, that’s it.

När han senare får frågan om han känner sig orättvist behandlad säger Rodic:

– Vad är rättvist i livet? Jag försöker att göra mitt jobb och visa att jag förtjänar att spela varje vecka. Jag tycker att jag har visat det under säsongen, och det är allt en spelare på bänken kan göra. Ingenting annat.

En sak som yttermittfältaren vet är hur Martin Foyston ser på honom som spelare, och det är inte som startspelare.

– Vi pratade efter matchen mot Mjällby tror jag, och han sade då att han inte ser mig som en startspelare. Det argumentet köper jag, han är chef och har sina åsikter. Som jag sade, det enda jag kan göra att fortsätta visa det motsatta.

Hur tufft var det att se första halvlek från sidan?

– Inte tuffare än att se vilken match som helst när man förlorar, det är vad det är, avslutar Rodic.