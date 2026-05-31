Dystert facit – sämsta hemmasviten sedan 2020

AIK har förlorat tre raka hemmamatcher den här säsongen.

Det har inte hänt sedan coronasäsongen för sex år sedan.

Efter en tredjedel av säsongen 2026 spelad har AIK skrapat ihop 12 poäng och i dagsläget ligger José Riverios lag elva i tabellen.

Under fredagen kom ytterligare ett bakslag när serieledarna Sirius vann med 3–0 på Nationalarenan. AIK tangerar därmed en mindre positiv svit från 2020. För första gången sedan fiaskosäsongen för sex år sedan har Gnaget förlorat tre raka hemmamatcher.

2020, då matcherna spelades inför tomma läktare, fick AIK på pumpen mot Djurgården (0-1), Elfsborg (1-2) och slutligen Östersund (0-1) under sensommaren.

Den säsongen hade AIK även samma poängskörd (12) efter tio omgångar som man har i dagläget efter lika många matcher. 2020 slutade de svartgula till slut på en nionde plats efter en stark vårsäsong.

Gnaget spelar två bortamatcher efter VM-uppehållet och det dröjer till den 18 juli innan AIK tar emot Gais i sin nästa hemmamatch.