Steven Gerrard: ”Gyökeres tappade bort varenda boll”

När Viktor Gyökeres äntrade Champions League-finalen lyckades han inte charma Steven Gerrard.

– Han tappade bort varenda boll, sade Liverpool-legenden i TNT:s sändning.

Till mångas förvåning fick Viktor Gyökeres, 27, inleda lördagens Champions League-final mot Paris Saint-Germain på bänken.

Efter att ha bytts in i den andra halvleken lyckades den svenske anfallaren inte avgöra matchen, även om han visade kyla och placerade in sin straff, och lämnade Puskas arena i besvikelse.

Trots det var betygen från den brittiska pressen tämligen milda.

Daily Express ger svensken, precis som The Sun, betyget 6 av 10.

”Han kom in för att ge Arsenal ett djupledshot med sin fart och fysik. Han visade tydliga tecken på frustration och varnades tidigt i förlängningen efter att ha ta tagit tag i Gonçalo Ramos. Men han höll nerverna i styr och slog in den första straffen i straffläggningen”, skrev The Sun.

Football London är något hårdare och ger Gyökeres betyget 5 av 10 för sin insats.

”Tappade bollen i ett farligt läge och fick sedan ta en taktisk frispark för att stoppa motståndarnas anfall. Hade tyvärr svårt att sätta avtryck i matchen”, skriver de.

Steven Gerrard delade inte ut något betyg i siffror men gick hårt åt anfallaren.

– Gyökeres har tappat bort varenda boll. Inte en enda gång har han lyckats hålla kvar den, sade han i TNT:s sändning.