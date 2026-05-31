Hammarby jagar Berglund-ersättare: ”Ett litet pussel”

Philip Berglund hann knappt vara chefsscout i Hammarby i ett halvår.

Nu ska han bli sportchef i Malmö FF – och Bajen behöver hitta en ny chefsscout.

– Det återstår att se hur vi formar oss där, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.

Efter fjolårssäsongen lämnade Philip Berglund jobbet som sportchef i Brommapojkarna för att ta sig an rollen som chefsscout i Hammarby IF. Tiden i Bajen blev däremot inte så långvarig.

För ett par veckor sedan bekräftade Hammarby att Berglund sagt upp sig för att bli sportchef i de mesta mästarna Malmö FF. Några dagar senare meddelade både Bajen och MFF att han köps loss och tillträder sitt nya toppjobb den 1 juni.

– Vi kom överens med Malmö, vi hittade en ekonomisk uppgörelse som vi var nöjda med och uppenbarligen Malmö också, förklarar Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.

Hammarby hade möjlighet att behålla Berglund ytterligare men Hjelmberg menar att den bästa lösningen var att han köptes loss.

– Vi hade kunnat se till att han i alla fall hade någon typ av rapporteringsplikt till Årsta men han hade nog haft en påverkan på Malmö sommarfönster ändå. Sedan har vi en verksamhet här som vi behöver ta ansvar för på kort sikt, men också hitta en ersättare över tid. Det här blev den bästa lösningen.

Bajen-toppen menar att Berglund inte hade fått kontrollera MFF:s transferfönster i sommar, samtidigt är det svårt för klubben att veta exakt hur han jobbar utanför arbetstid.

– Det skulle han såklart inte få göra utåt, men vad han gör på kvällarna, det är fullkomligt omöjligt att kontrollera. Det är klart att han hade haft en påverkan på deras verksamhet ändå även om han hade varit här.

”Har lovat att hålla sig borta”

Berglund hade tidigare varit verksam i Hammarby mellan 2018 och 2022 där han bland annat var akademikoordinator och sportsligt ansvarig för HTFF. När han tog sin an rollen som chefsscout, var det fokus på scouting av spelare och framtida värvningar. Hjelmberg berättar att de har en överenskommelse att Berglund inte ska ta med sig det han varit verksam med i Bajen – till Malmö FF.

– Den dialogen som jag och Philip haft, att de processer han har varit delaktig i innan han lämnar, har han lovat att hålla sig borta ifrån när han sätter på sig Malmö-kepsen. Jag litar på honom.

Om en månad öppnar det svenska transferfönstret och Bajen jobbar på att hitta en ny chefsscout. Så här förklarar Hjelmberg om var de ligger i den processen.

– Den går bra. Vi har kommit en bit och vi kommer att ha en bra och kompetent ersättare på plats inom en hyfsat snar framtid, säger han och menar att konstellationen av chefsscout-rollen kan bli annorlunda:

– Det är fortfarande ett litet pussel att lägga där kring om vi ska ta in en ny chefsscout eller en chefsscout som också får ha ett ansvar för HTFF. Det återstår att se hur vi formar oss där, det kan bli så att det blir två personer också.